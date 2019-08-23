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В Оренбурге возбудили уголовное дело из-за превышения ПДК по сероводороду в 11 раз

Превышение норм экологи подтвердили после поступивших жалоб от жителей города

ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/ Уголовное дело возбудили в Оренбурге из-за загрязнения окружающей среды, в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в 11 раз. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

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"Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Материалы органам дознания полиции передала прокуратура, ведется расследование", - рассказали в пресс-службе.

Превышение норм зафиксировали специалисты "Экологической службы Оренбургской области", сообщили ТАСС в ведомстве.

"17 августа в связи с поступлением жалоб жителей Оренбурга на загрязнение атмосферного воздуха осуществлен выезд передвижного экологического поста, произведен отбор проб воздуха в микрорайоне Аренда. В результате исследований зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в трех точках в 11, 3,1 и 3,7 раза", - рассказали в службе.

Материалы исследований экологи передали в управление по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Затем выяснением обстоятельств занялась городская прокуратура, передав материалы для возбуждения уголовного дела в полицию, пояснили в пресс-службе УМВД.

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