Полиция подтвердила задержание пяти подозреваемых в причастности к стрельбе в Краснодаре

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/ Полицейские на Кубани подтвердили задержание в городе Сочи пятерых мужчин, подозреваемых в причастности к перестрелке в Краснодаре, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами УВД по городу Сочи в Адлерском районе города-курорта были задержаны пятеро подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в городе Краснодаре", - сказал Рунов.

Накануне источник в экстренных службах сообщил, что в Адлерском районе Сочи сотрудниками УФСБ по региону совместно с коллегами из краевой полиции задержаны пятеро мужчин, предположительно, причастных к конфликту в Краснодаре.

В ночь на среду на одной из улиц Краснодара произошла перестрелка. Погибший в ходе стрельбы - уроженец Дагестана 1991 года рождения. Следствеными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, точное количество участников конфликта и степень их причастности к случившемуся устанавливают в рамках расследования дела.