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Палестино-израильский конфликт

СМИ: три человека ранены в результате взрыва у еврейского поселения

Армия обороны Израиля проверяет информацию о возможном теракте

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 августа. /ТАСС/. Три человека получили ранения в пятницу в результате взрыва в районе еврейского поселения Долев близ палестинского города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

По информации израильского государственного радио Kan, инцидент произошел у родника, расположенного у поселения Долев. Судя по всему, в этом районе было приведено в действие взрывное устройство, указывает радиостанция.

"Получена информация о возможном теракте возле поселения Долев к северо-западу от Рамаллы. Три человека получили ранения на месте происшествия. Военнослужащие прочесывают район", - говорится в распространенном пресс-службой Армии обороны Израиля сообщении.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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