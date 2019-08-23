В Краснодаре горит кровля склада

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Кровля склада в Краснодаре загорелась на площади 150 кв. метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:28 поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по адресу: город Краснодар, улица Сормовская. В 10:29 к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что происходит горение кровли на площади около 150 кв. метров", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают 13 единиц техники, организован штаб пожаротушения. Ситуация находится на контроле Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) краевого ГУ МЧС.

На видео пожара, опубликованном очевидцами в социальных сетях, слышны хлопки. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах города, информация о взрывах или хлопках пока не подтверждается. Также нет данных о том, что кто-либо пострадал.