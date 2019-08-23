Волгоградский суд освободил от наказания пластического хирурга по делу о гибели пациентки

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в пятницу освободил от наказания пластического хирурга, выходца из Франции и гражданина РФ Марсело Нтире, признанного ранее районным судом виновным в смерти пациентки и осужденному на три года колонии, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы облсуда Екатерина Вальковская.

"Суд изменил приговор Центрального районного суда, переквалифицировав часть 2 статьи 238 УК РФ на часть 1 этой же статьи и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей. Однако за истечением срока давности суд освободил его от наказания", - сказала Вальковская. Она уточнила, что также суд оставил без удовлетворения гражданский иск от матери умершей женщины.

Осенью 2016 года после операции, которую проводил Нтире, умерла 23-летняя женщина. 21 июня прошлого года Центральный районный суд Волгограда признал его виновным по части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и приговорил хирурга к трем годам колонии общего режима.

Защита Нтире обратилась в Верховный суд РФ с кассацией на приговор районного суда и на апелляцию, которая признала его законным. Кассация была направлена в президиум облсуда, который отменил ранее назначенный приговор и избрал Нтире меру пресечения в виде подписки о невыезде. 17 июля этого года дело было направлено в суд на новое рассмотрение.

По данным следствия, в октябре 2016 года в ООО "Клиника медицинской косметологии "Изабелла", которую основал кандидат медицинских наук Нтире, обратилась женщина с просьбой сделать ей пластическую операцию. 16 ноября Нтире, зная, что у пациентки имеются противопоказания к проведению хирургического вмешательства, не обеспечил присутствие в операционной врача анестезиолога-реаниматолога и начал операцию. Врач ввел в организм женщины медицинские препараты для местной анестезии, после чего у нее развился анафилактический шок, от которого, по версии следователей, она погибла на операционном столе.