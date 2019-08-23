СК проводит проверку после ДТП в Пскове с участием сотрудника силового ведомства

ПСКОВ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Псковской области проводят проверку после ДТП с участием сотрудника силового ведомства и пешехода. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Псковской области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Крупеня П. Н. поручил проведение проверки по факту ДТП сотрудникам первого отдела по расследованию особо важных дел ведомства", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 22 августа в Пскове сотрудник силового ведомства в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и перелома голени.