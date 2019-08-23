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СК ходатайствует о мере пресечения мужчине, поджегшем в ходе ссоры человека в Москве

Инцидент произошел в районе Восточное Бирюлево

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения мужчине, поджегшем в ходе ссоры жителя района Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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"Сегодня следствие ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении фигуранта 1982 года рождения", - сообщила она.

Днем 21 августа мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома по Касимовской улице. Проходивший мимо местный житель сделал ему замечание, а в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни решил сжечь его заживо. Он облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из пластиковой канистры и поджег. Потерпевший госпитализирован с ожогами 2-й и 3-й степеней. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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