СК ходатайствует о мере пресечения мужчине, поджегшем в ходе ссоры человека в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения мужчине, поджегшем в ходе ссоры жителя района Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении фигуранта 1982 года рождения", - сообщила она.

Днем 21 августа мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома по Касимовской улице. Проходивший мимо местный житель сделал ему замечание, а в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни решил сжечь его заживо. Он облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из пластиковой канистры и поджег. Потерпевший госпитализирован с ожогами 2-й и 3-й степеней. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.