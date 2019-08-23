СК просит заочного ареста для экс-депутата Госдумы Михеева

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения "Справедливой России" Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, Михеев объявлен в розыск.

"В Басманный районный суд поступили материалы дела в отношении Олега Михеева об избрании меры пресечения в виде заочного ареста. Судебное заседание начнется в ближайшее время, когда явятся все стороны", - сказала представитель суда.

По словам Царевой, Михееву заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Олег Михеев был депутатом Госдумы от "Справедливой России" пятого (2007-2011 годы) и шестого (2011-2016 годы) созывов.