В Брянской области возбудили уголовное дело из-за избиения подростка полицейским

ТАСС, 23 августа. Уголовное дело из-за избиения 17-летнего подростка сотрудником полиции возбуждено в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России в пятницу.

"Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), - сказали в пресс-службе, отметив, что пострадавший подросток сейчас находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в поселке Локоть Брянской области 13 августа. Находившийся не на службе в гражданской одежде 36-летний полицейский избил 17-летнего местного жителя. После драки мужчина был уволен из органов внутренних дел.