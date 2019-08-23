{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Брянской области возбудили уголовное дело из-за избиения подростка полицейским

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое

ТАСС, 23 августа. Уголовное дело из-за избиения 17-летнего подростка сотрудником полиции возбуждено в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России в пятницу.

"Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), - сказали в пресс-службе, отметив, что пострадавший подросток сейчас находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в поселке Локоть Брянской области 13 августа. Находившийся не на службе в гражданской одежде 36-летний полицейский избил 17-летнего местного жителя. После драки мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Теги
РоссияБрянская область
Пожар на территории воинской части в Северодвинске
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивное загрязнение
Московские специалисты обследовали свыше 110 человек
Читать полностью