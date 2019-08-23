Свидетельство летной годности упавшего под Вологдой вертолета оказалось просрочено

ВОЛОГДА, 23 августа. /ТАСС/. Следователи установили, что свидетельство летной годности упавшего 21 августа в Вологодской области вертолета истекло в 2017 году, об этом в пятницу сообщается на сайте Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что пилот 1976 г. р. осуществил несанкционированный вылет на непринадлежащем ему судне, без пилотного свидетельства. Кроме того, свидетельство о летной годности воздушного судна истекло в 2017 году и после этого не продлевалось", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сегодня следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) проведут дополнительный осмотр судна, которое вчера извлекли из реки Суда.

Крушение произошло 21 августа. Вертолет задел ЛЭП и упал в воду. На борту был только пилот, он погиб. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.