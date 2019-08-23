Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Новой Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двое детей пострадали от отравления угарным газом при пожаре в жилом доме в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу.

"Двое детей отравились продуктами горения при пожаре", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, "в 10:24 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Остафьевская, дом 1. В квартире на втором этаже горела мебель и личные вещи на площади 5 кв. м".

"Пожарно-спасательными подразделениями были спасены один взрослый и двое детей, их эвакуировали с балкона горящей квартиры с помощью трехколенной лестницы", - отметили в столичном главке. В настоящее время пожар ликвидирован, детям оказывают медицинскую помощь.