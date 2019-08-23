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Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы

Сергей Веремеенко отметил, что в лесах региона медведей становится очень много

ТАСС, 23 августа. Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом сам депутат сообщил в Instagram, опубликовав видео с мертвыми лошадьми.

"В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Медведь задрал их, здесь 12 штук", - сообщил депутат.

Сергей Веремеенко стал депутатом Госдумы в сентябре 2018 года от партии "Единая Россия". Он является членом комитета по транспорту и строительства Госдумы РФ. 

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