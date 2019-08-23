Адвокат осужденных на Украине россиян Одинцова и Баранова допустил их помилование

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Осужденные на Украине граждане РФ Максим Одинцов и Александр Баранов, вероятнее всего, будут проходить процедуру помилования. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

"По ним приговоры вступили в силу, и сейчас, скорее всего, будет проходить процедура помилования, и ребята будут уезжать [с Украины]", - отметил Рыбин.

По его словам списки для обмена корректируются Москвой и Киевым, но точной формулы нет.

"Списки корректируются, и ежеминутно по ним идет работа. Еще точной формулы нет", - отметил он.

Рыбин добавил, что "на высшем уровне, наверное, все согласовано, но на уровне исполнения пытаются включать моменты, которые являются неправильными". При этом адвокат не уточнил, кто именно создает проблемы.