Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже против России Полу Уилану

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил до 29 октября срок содержания под стражей гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия законно и обоснованно. Продлить срок содержания Уилана под стражей до 29 октября", - огласил решение судья. Основная часть процесса прошла в закрытом для прессы режиме, так как в материалах дела содержатся сведения с грифом "секретно".

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.