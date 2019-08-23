Мужчина ударил женщину ножом в шею в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В 14:12 мск в московскую полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 4 по улице Софьи Ковалевской между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого женщине причинили ранения острым предметом, предположительно, ножом", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время мужчина задержан, женщина госпитализирована. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в столичном главке.

В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что конфликт произошел на бытовой почве между мужчиной и его сожительницей из Средней Азии. "Женщина получила несколько ударов ножом в горло и госпитализирована", - сказал собеседник агентства.