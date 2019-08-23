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Пожар на складе свечей в Петербурге ликвидирован

Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар на свечном складе на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга, который начался в четверг днем. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в городском управлении МЧС.

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"Пожар ликвидирован", - сказали в управлении.

Возгорание произошло на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании в промышленной зоне. Из здания были эвакуированы 200 человек. Площадь пожара составляла 4000 кв. метров, ранг пожара был повышен до пятого номера - максимального для города. Пострадали два человека, один получил ожоги и отравление продуктами горения, второй - только отравление продуктами горения.

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара не зафиксировано.

 

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