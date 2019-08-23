Повышения уровня радиации после ЧП на полигоне под Северодвинском не зафиксировано

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, заявил журналистам в пятницу специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Что касается экологической обстановки, то существуют многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, не только в России, но и у наших соседей - в Норвегии, Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала", - сказал Иванов.

Он добавил, что его удивляет сравнение трагедии с аварией на Чернобыльской АЭС.

"У меня вызывает некоторое удивление, когда эту аварию, трагедию сравнивают по последствиям с Чернобылем или когда говорят, что Росатом в Белом море испытывал ядерное оружие", - добавил Иванов.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы. Согласно информации Минобороны РФ, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме". По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.