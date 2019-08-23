В суд направлено уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении еще одного участника несанкционированного митинга в Москве 27 июля Ивана Подкопаева, распылившего газ в сотрудников полиции и Росгвардии, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственным комитетом Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Подкопаева, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Собранные следствием доказательства о причастности фигуранта к противоправной деятельности надзорным ведомством признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в СК.

Следствие считает, что в ходе несанкционированной акции 22-летний Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате двое сотрудников Росгвардии получили химический ожог слизистой обоих глаз. Подкопаев был задержан по горячим следам, он категорически отрицал причастность к нападению. "В ходе личного досмотра у него были изъяты ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми он прибыл на акцию", - отметили в ведомстве.

Несмотря на то, что он скрыл свое лицо под балаклавой, следователям удалось установить его маршрут от прибытия на митинг до нападения на правоохранителей и попытки скрыться в сквере. "В результате в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал", - сообщили в СК. Материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство.

20 августа в суд было направлено уголовное дело в отношении еще трех фигурантов нападения на сотрудников правоохранительных органов - Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Также перед судом предстанут Владислав Синица, обвиняемый по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет) и Константин Котов, обвиняемый по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.