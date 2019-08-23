Суд в Екатеринбурге арестовал третьего полицейского, подозреваемого в изнасиловании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд избрал меру пресечения для третьего полицейского, подозреваемого в изнасиловании девушки 1997 года рождения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в пятницу.

"Третий полицейский арестован на два месяца. Мера пресечения избрана по 19 октября включительно", - сообщили в пресс-службе.

22 августа была избрана мера пресечения двум полицейским. Один из них заключен под стражу до 19 октября, а второй отправлен под домашний арест также на два месяца.

По данным следствия, в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей 1997 года рождения.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").