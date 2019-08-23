Виновнику аварии с двумя погибшими на Невском проспекте смягчили меру пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга, рассмотрев ходатайство следствия, смягчил меру пресечения и выпустил из-под стражи Мурада Каграман оглы Касымова, обвиняемого в ДТП на Невском проспекте в феврале этого года. Об этом в пятницу сообщается в Telegram объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Возле здания бизнес-центра "Невский плаза" BMW X-6 выехал на тротуар и врезался в людей. Гражданин США и жительница Москвы погибли на месте, троих людей госпитализировали.

"Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении Мурада Каграман оглы Касымова. Суд ходатайство удовлетворил, запретив Касымову, в том числе, покидать жилое помещение в ночное время, управлять всеми видами транспорта, использовать все виды транспорта, кроме общественного, посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкоголя, посещать и участвовать в массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

После ДТП Касымов не стал скрываться и был задержан на месте происшествия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Санкт-Петербургу оперативно подключиться к выяснению обстоятельств ДТП на Невском проспекте. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Касымов был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года. После аварии на Невском проспекте мужчине вменили нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.