Летевший из Израиля самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Сочи со второй попытки

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Тель-Авива, смог совершить аварийную посадку в аэропорту Сочи только со второй попытки, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет благополучно приземлился со второго раза, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Сочи, самолет Airbus А320 "Уральских авиалиний" рейсом Тель-Авив - Сочи совершил аварийную посадку. По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса воздушного судна. На борту было 160 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Аэропорт работает в штатном режиме.