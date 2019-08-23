Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте экс-депутата Госдумы Михеева 30 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 30 августа рассмотрит ходатайство Следственного комитета о заочном аресте бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения "Справедливой России" Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Михеева меры пресечения в виде заочного ареста будет рассмотрено в 11:00 мск 30 августа", - сказала представитель суда. Судебное заседание, на которое в пятницу явились следователь и прокурор, было перенесено в связи с неявкой адвоката. Деталей уголовного дела в отношении экс-депутата в суде не уточнили.

Михееву заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), он объявлен в розыск. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Олег Михеев был депутатом Госдумы от "Справедливой России" пятого (2007-2011 годы) и шестого (2011-2016 годы) созывов.