Три человека арестованы по делу о стрельбе в Краснодаре

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/ Октябрьский районный суд Краснодара арестовал на срок предварительного следствия троих подозреваемых по делу о перестрелке в Краснодаре, в ходе которой погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следственных органов избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок предварительного следствия [два месяца] в отношении троих человек, задержанных по делу о конфликте в Краснодаре", - сказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Собеседник агентства уточнил, что меры пресечения в отношении четвертого подозреваемого будет избрана позже.

В пятницу в СУ СК РФ сообщили, по уточненным данным, по делу проходят четыре человека.

В ночь на среду на одной из улиц Краснодара произошла перестрелка. Погибший в ходе перестрелки мужчина - уроженец Дагестана 1991 года рождения. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.