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Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Жертвой преступника стал известный немецкой полиции исламист

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в столичной полиции.

Ранее в правоохранительных органах ФРГ в Twitter сообщили, что около 12:00 по местному времени неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. Последний умер после выстрела в голову. Мотивы нападения неизвестны. Преступник выбросил одежду и орудие преступления в реку Шпрее.

Инцидент произошел на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе. Для поиска подозреваемого был задействован вертолет. Правоохранительные органы не исключают, что убийство связано с организованной преступностью.

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