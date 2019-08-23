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В Ставропольском крае горит лес

Пожар угрожает селу Бешпагир, сообщил глава региона

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Вблизи населенного пункта Бешпагир произошло возгорание сухой растительности с последующим переходом пламени на лесной массив. По уточненным данным, горит 500 кв. м сухой растительности и 0,5 га лесной растительности", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, пожар угрожает селу Бешпагир.

"Рядом с селом Бешпагир загорелся лес. Огонь перекинулся с горящей травы. И теперь угрожает населенному пункту. В случае неблагоприятного развития событий будем решать вопрос об эвакуации жителей близлежащих улиц", - написал он на своей странице в Instagram.

Информация о пожаре поступила в 17:10 мск, данные о происшествии уточняются.

 

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