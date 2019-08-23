Ульяновского застройщика приговорили к пяти годам колонии за хищение 550 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Ульяновский суд приговорил в пятницу руководителя фирмы-застройщика ООО "Птицефабрика Тагайская" к пяти годам колонии общего режима за хищение более 550 млн рублей из средств дольщиков. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"В результате незаконных действий злоумышленника в 2012-2016 годах более чем 200 жилищным дольщикам причинен ущерб на сумму свыше 550 млн рублей. Он признан судом виновным в "Мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Для возмещения ущерба наложен арест на имущество руководителя фирмы-застройщика - 12 земельных участков и 17 зданий в Цильнинском и Майнском районах, а также в Ульяновске.

По данным прокуратуры, генеральный директор предприятия "Птицефабрика Тагайская" организовал в СМИ, на билбордах и с помощью риелторских служб рекламную кампанию о продаже квартир, гаражных боксов и машиномест в возводимых организацией многоквартирных домах на территории Ульяновска. Для создания видимости активной деятельности руководитель получил в администрации города соответствующие разрешения и поручил сотрудникам заключать с гражданами и юридическими лицами договоры о долевом участии в строительстве жилых домов.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что злоумышленник оформил с рядом компаний соглашения об ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений. В дальнейшем значительную часть полученных от граждан и организаций средств он потратил на другие цели, которые не связаны с возведением многоквартирных домов.