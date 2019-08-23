Один человек погиб и один пострадал в результате камнепада в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и один получил травмы в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"По предварительной информации, под обвал попал автомобиль, в котором находились люди. По полученной информации, один человек погиб и один пострадал", - сообщается в официальном Instagram ведомства. Уточняется, что ЧП произошло в Цумадинском районе республики.

По данным МВД, трагедия произошла в пятницу около 17 часов в 40 км от районного центра. В настоящее время информация о ЧП уточняется.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, камнепад случился в 4 км от населенного пункта Сильди Цумадинского района. К месту происшествия направлены спасатели.

В новость внесены изменения (19:16 мск) - добавлена информация от МЧС после третьего абзаца.