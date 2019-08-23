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Житель Карелии получил четыре года колонии за незаконную банковскую деятельность

Кроме того, ему нужно будет выплатить штраф 50 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 августа. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей жителя Карелии за участие в незаконной банковской деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

"С учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору окончательное наказание составило четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал жителя Карелии виновным в преступлениях по п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.

По версии следствия, с января 2014 по ноябрь 2017 года его преступная группа, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность. За это время сообщниками было обналичено около 4 млрд рублей, их доход составил более 308 млн рублей.

Дела в отношении еще троих человек выделены в отдельные производства, их сейчас также рассматривает Петрозаводский городской суд.

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