Человеческие останки обнаружили в строящемся доме в Краснодаре

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Рабочие обнаружили в пятницу человеческие останки в здании недостроенного многоквартирного дома на улице Карякина в Краснодаре, работы над которым возобновили после длительного перерыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Мумифицированные человеческие останки обнаружены в строящемся многоквартирном доме на улице Карякина в Краснодаре, который был долгостроем, где сейчас возобновлены работы", - сообщил собеседник агентства. Следственные органы проводят проверку.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что информация соответствует действительности. "По данному факту проводится проверка, следователь работал на месте происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Впоследствии будет принято соответствующее процессуальное решение", - пояснила помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Анна Пушкина.

В пятницу в местных сообществах в социальных сетях опубликовали фото с места происшествия, автор уточнял, что человеческие останки нашли рабочие при проведении работ по установке в доме лифта.