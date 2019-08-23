Водитель автобуса врезался в трубопровод в Удмуртии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек пострадали после столкновения автобуса с трубопроводом в Удмуртии, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

"В 18:30 (17:30 мск) в Ижевске водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода. В результате ДТП 15 пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус городской и перевозил 30 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.