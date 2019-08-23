Прокуратура Германии сообщила о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в Берлине

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Берлина временно задержали подозреваемого в убийстве мужчины в районе Моабит. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Берлина, опубликованном в Twitter.

"В связи с преступлением был временно задержан один человек. Другие подробности в свете проведения следственной работы, личность убитого в настоящее время не публикуются", - говорится в сообщении.

Ранее газета Bild сообщила, что был застрелен уроженец Чечни, известный полиции ФРГ исламист. В правоохранительных органах ФРГ в Twitter сообщили, что около 12:00 по местному времени неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. Последний умер после выстрела в голову. Мотивы нападения неизвестны. Преступник выбросил одежду и орудие преступления в реку Шпрее.

Инцидент произошел на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе. Для поиска подозреваемого был задействован вертолет. Правоохранительные органы не исключают, что убийство связано с организованной преступностью.