{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех

Среди них - 10-летний мальчик

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок, по уточненным данным, погибли, 15-летний подросток пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

Ранее сообщалось об одном погибшем. "Трое погибших: отец, мать, 10-летний сын, 15-летний сын пострадал", - сказал представитель пресс-службы.

Как уточнили в МВД, в результате камнепада автомобиль, в котором находилась семья, упал в обрыв.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, ЧП произошло в 4 км от населенного пункта Сильди Цумадинского района.

Теги
РоссияДагестан
В больницу Ижевска доставили 17 человек после ДТП с участием автобуса
Информации о госпитализации пока нет
Читать полностью