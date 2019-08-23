Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок, по уточненным данным, погибли, 15-летний подросток пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

Ранее сообщалось об одном погибшем. "Трое погибших: отец, мать, 10-летний сын, 15-летний сын пострадал", - сказал представитель пресс-службы.

Как уточнили в МВД, в результате камнепада автомобиль, в котором находилась семья, упал в обрыв.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, ЧП произошло в 4 км от населенного пункта Сильди Цумадинского района.