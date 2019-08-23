Число пострадавших в ДТП в Удмуртии возросло до 20 человек

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии возросло до 20 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате ДТП, предварительно, пострадали 20 человек, погибших нет. На место ДТП направлены службы экстренного реагирования", - сказали в ведомстве.

Между тем, по информации пресс-службы МВД по Удмуртии, число пострадавших составляет 17 человек. "Число пострадавших увеличилось до 17 человек. Пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести", - отметил собеседник агентства.

ДТП произошло в пятницу вечером в Ижевске на пересечении улиц Новоажимого и Азина. Водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и врезался на опору воздушного трубопровода. Причина произошедшего устанавливается.