Пожар на складе в Невском районе Петербурга ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар на складе площадью 200 кв. м на Хрустальной улице в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в управлении.

Возгорание по всей площади произошло в одноэтажном складском сооружении на площади 200 кв. м в пятницу вечером. Пожар тушили по первому номеру сложности.

Это уже второе возгорание на складах в Невском районе города за последние два дня. В четверг там также произошел крупный пожар в складском здании. Огонь охватил площадь в 4 тыс. кв. м, пожару был присвоен пятый - максимальный уровень сложности. Полностью потушить его удалось спустя почти сутки. В результате инцидента пострадали три человека.