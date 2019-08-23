На территории ГОК под Мурманском электрика ударило током в 6 кВ

ТАСС, 23 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту поражения электромонтажника электрической дугой высоким напряжением в 6 кВ. Инцидент произошел на территории Ковдорского горно-обогатительного комбината (ГОК), говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

"Следственным отделом по городу Кандалакша возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 10 июля 2019 года электромонтажник подрядной организации, осуществлявший работы по демонтажу обрезанных старых резервных кабелей на территории горно-обогатительного комбината, расположенного в Ковдорском районе, поражен электрической дугой, имеющей напряжение 6 кВ", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом "ожог вольтовой дугой площадью 50 - 60 % тела". Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

"Предварительными причинами, вызвавшими несчастный случай, явились допуск электромонтажника к проведению работ без [проверки] отсутствия напряжения на кабельных линиях перед началом работ, а также осуществление работы без комплекта спецодежды, устойчивой к термическому воздействию электрической дуги", - говорится в сообщении.