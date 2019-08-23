Прокуратура Удмуртии организовала проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

ТАСС, 23 августа. Прокуратура Удмуртии инициировала проверку после наезда пассажирского автобуса на опору воздушного трубопровода в Ижевске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса, произошедшем сегодня в Ленинском районе города Ижевска, прокуратурой Удмуртской Республики организована проверка соблюдения перевозчиком правил дорожного движения и перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло в пятницу вечером в Ижевске на пересечении улиц Новоажимого и Азина. Водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода. Причина аварии устанавливается. По предварительной информации МЧС РФ, в ДТП пострадали 20 человек.