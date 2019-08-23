В больницу Ижевска доставили 17 человек после ДТП с участием автобуса

ТАСС, 23 августа. Семнадцать человек доставили в больницу Ижевска после ДТП с участием автобуса, который вечером в пятницу врезался в трубопровод. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Удмуртии.

"На данный момент доставлены в медучреждение 17 человек. Пока не можем сказать, госпитализированы или отпущены. Среди них один ребенок 2013 года рождения", - отметил собеседник агентства.

Источник в руководстве города в свою очередь сообщил, что госпитализировали 15 человек, четыре из которых остаются в больнице.

"Пятнадцать человек были госпитализированы, сейчас в медучреждении остаются четыре человека. Остальные пожелали уйти домой", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в пятницу вечером в Ижевске на пересечении улиц Новоажимого и Азина. Водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода.

В новость внесены изменения (20:58 мск) - добавлена информация о госпитализированных.