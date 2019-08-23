В ГИБДД назвали возможную причину крупной аварии с автобусом в Удмуртии

ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. ГИБДД проверяет версию о том, что водителю автобуса, попавшего в ДТП в Ижевске, могло помешать другое транспортное средство. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба УГИБДД.

"По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Водитель, уходя от столкновения, совершил наезд на опору теплотрассы", - сказано в сообщении.

ДТП произошло в пятницу вечером в Ижевске на пересечении улиц Новоажимого и Азина. Водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода. По данным МЧС, в ДТП пострадали 20 человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, водителя автобуса отправили на освидетельствование. "Признаков, указывающих на то, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, нет", - сказал собеседник агентства.