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Состояние четверых госпитализированных после ДТП в Ижевске оценивается как средней тяжести

Остальных направили на амбулаторное наблюдение, сообщили в пресс-службе Минздрава региона

ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. Состояние четверых госпитализированных после ДТП с пассажирским автобусом в Ижевске оценивается как средней степени тяжести, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Четверо госпитализированы, [находятся] в состоянии средней степени тяжести. Остальные направлены на амбулаторное наблюдение", - сказала собеседница агентства.

По информации регионального управления ГИБДД, 23 августа пассажирский автобус под управлением водителя 1980 года рождения столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находилось около 35 человек. За медицинской помощью обратились 24 человека, среди них ребенок, которому госпитализация не понадобилась.

Прокуратура республики, а также управление СК РФ по региону начали проверки.

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