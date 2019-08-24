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Лесные пожары в России

В Якутии ликвидированы лесные пожары на площади 533 тыс. га

При этом на территории региона продолжают действовать 57 природных пожаров

ТАСС, 24 августа. Лесные пожары на площади почти 533,5 тыс. га ликвидированы за сутки в Якутии, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 24 августа на территории республики действуют 57 природных пожаров площадью 497 789,3 га<...>. Всего за прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров в зоне контроля на площади 533 460 га", - говорится в сообщении.

В девяти районах Якутии действует особый противопожарный режим. 23 августа отменен режим ЧС регионального уровня, действовавший с 1 августа, в связи с локализацией лесных пожаров, отсутствием крупных очагов в охраняемой зоне, отменой режимов ЧС в лесах Сунтарского и Усть-Алданского районов, а также снижением до 1-2 класса пожарной опасности в республике.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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