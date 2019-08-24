В Якутии ликвидированы лесные пожары на площади 533 тыс. га

ТАСС, 24 августа. Лесные пожары на площади почти 533,5 тыс. га ликвидированы за сутки в Якутии, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 24 августа на территории республики действуют 57 природных пожаров площадью 497 789,3 га<...>. Всего за прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров в зоне контроля на площади 533 460 га", - говорится в сообщении.

В девяти районах Якутии действует особый противопожарный режим. 23 августа отменен режим ЧС регионального уровня, действовавший с 1 августа, в связи с локализацией лесных пожаров, отсутствием крупных очагов в охраняемой зоне, отменой режимов ЧС в лесах Сунтарского и Усть-Алданского районов, а также снижением до 1-2 класса пожарной опасности в республике.