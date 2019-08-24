Количество подтопленных населенных пунктов в ЕАО достигло 40

ТАСС, 24 августа. Число подтопленных в Еврейской автономной области населенных пунктов достигло 40, подтоплено более 150 жилых домов. Неблагоприятный прогноз гидрологической обстановки будет действовать еще двое суток. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Еврейской автономии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки еще шесть населенных пунктов подверглись подтоплению, итого их количество достигло 40. Неблагоприятный прогноз развития гидрологической обстановки в регионе продлится еще двое суток, после чего специалисты ожидают спад уровней воды. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды подтоплены 152 жилых дома, 2818 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

Со стихией борются около 700 человек. Задействованы 130 единиц техники, воду откачивают из населенных пунктов с помощью 26 мотопомп, четырех пожарно-насосных станций МЧС и семи насосных станций. Действует 21 пункт временного размещения, в двух из них находятся 42 человека, в том числе 17 детей. В муниципалитетах созданы комиссии по оценке ущерба.

"В Смидовичском районе сегодня основные усилия группировка МЧС, представители муниципального образования, волонтеры, железнодорожники, направят на укрепление дамбы в поселке имени Тельмана. Свыше 50 человек набивают мешки с песком, поднимая тело защитного сооружения. Накануне спасатели уложили в этом месте 800 мешков, продолжив дамбу на 120 м. Помимо этого, продолжается подвоз воды гражданам, отказавшимся от эвакуации, адресная помощь", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

В Ленинском районе уровень воды в Амуре превысил отметку опасного явления на 26 см. Там 16 мотопомп, три пожарно-насосные станции и автоцистерна круглосуточно откачивают воду из села Ленинского. Спасатели доставляют питьевую воду жителям, дежурят и обеспечивают работу насосных станций. В Биробиджане также откачивают воду из жилых домов, подвозят бутилированную воду, помогают жителям переправляться через подтопленные участки в селе Тукалевский.