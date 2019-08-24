В ГИБДД назвали причину ДТП в Волгоградской области с тремя погибшими

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Причиной автоаварии с участием автобуса под Волгоградом, в которой погиб ребенок, стал выезд одного из участников ДТП на встречную полосу. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД РФ.

"В ночь на субботу на 708 км трассы "Каспий" водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Higer, который ехал по маршруту Москва - Жирновск, - сказали в Госавтоинспекции. В автобусе были 26 пассажиров.

"В результате аварии водитель и два пассажира Hyundai, среди которых несовершеннолетний ребенок семи лет, погибли, еще два пассажира легковой машины получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в ГИБДД.