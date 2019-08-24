К тушению природного пожара на Ставрополье привлекли вертолет

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Вертолет привлечен к разведке ситуации и проливке очагов природного пожара в Грачевском районе Ставропольского края. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В 05:50 мск к месту пожара вылетел вертолет МЧС России Ми-8 с водосливным устройством для проведения разведки и проливки отдельных возможных очагов возникновения пожара. В 07:50 мск произведен первый сброс воды", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре возле села Бешпагир поступила вечером в пятницу. Огонь с сухой травы перешел на лес, возникла угроза населенному пункту. В 20:22 мск возгорание было локализовано, по данным ГУ МЧС, общая площадь пожара составила порядка 20 га. На месте развернут межведомственный оперативный штаб, к ликвидации возгорания и его последствий привлечены 227 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и восемь единиц техники.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что причиной возгорания мог стать поджог. "Ликвидация последствий лесного пожара под Бешпагиром остается на контроле. Угрозы людям и их жилью нет", - написал в субботу Владимиров на своей странице в Instagram.