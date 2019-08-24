Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе Москва - Волгоград увеличилось до пяти человек, в Новоаннинской районной больнице Волгоградской области умерли женщина и ребенок, которые получили тяжелые травмы. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"В больнице пациенты скончались. Травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал собеседник агентства.

Авария произошла в ночь на субботу на 708-м км трассы "Каспий". Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Higer, который ехал по маршруту Москва - Жирновск. В автобусе были 26 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли водитель и два пассажира "Хендэ", среди которых ребенок семи лет, еще два пассажира легковой машины получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП полиция проводит проверку.