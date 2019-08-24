СМИ: двигатель вертолета, разбившегося с россиянами у острова Порос, работал до аварии

АФИНЫ, 24 августа. /ТАСС/. Двигатель вертолета с двумя россиянами на борту, который разбился во вторник у острова Порос, работал вплоть до аварии, что позволяет исключить версию о механической поломке. Об этом сообщил в субботу телеканал Skai со ссылкой на результаты расследования.

По предварительным данным комиссии, которая занимается расследованием причин аварии, в момент столкновения вертолета с кабелями линии электропередачи его двигатель работал на полную мощность, что, по всей видимости, указывает на то, что механической поломки не было. Кроме того, солнце в это время находилось в таком месте, что вертолет мог пролететь мимо первого кабеля и, не увидев из-за солнечного света второй, зацепиться за него. Кроме того, данные комиссии по расследованию авиационных происшествий показывают, что было нарушено неформальное требование взлета вертолета с площадки в Галатасе, согласно которому пилоты должны взлетать и приземляться с ее западной стороны. Вертолет тогда взлетел с восточной стороны. Расследование катастрофы продолжается, после чего ожидаются окончательные выводы комиссии.

Ранее высказывались две версии аварии. В пользу версии о механической поломке говорили показания некоторых очевидцев, согласно которым, вертолет сразу же начал терять высоту после взлета. По другой версии, причиной катастрофы стал человеческий фактор.

Кроме того, как сообщили местные власти, вертолетная площадка в Галатасе действовала без лицензии, не была оборудована и ограждена. Выяснилось, что кабели высоковольтной линии электропередачи, по которому идет снабжение электричеством острова Порос с полуострова Пелопоннес, не имели светоотражающих элементов, которые делают их заметными для авиации. В результате катастрофы кабели были оборваны, и Порос остался без электричества. Через несколько часов электроснабжение острова было восстановлено.

Предупреждение комиссии

Выяснилось, что еще в мае 2018 года комиссия по расследованию авиационных происшествий предупреждала, что кабели высоковольтной линии электропередачи в Галатасе находятся очень близко к вертолетной площадке, и должны быть установлены светоотражающие элементы для предотвращения инцидентов. "Мы пролетели над этим районом, и с большим трудом можно разглядеть кабели, если солнце хотя бы немного светит в лицо. Кабели находятся на высоте около 50 м, я видел эту опасность, поэтому о ней предупредил", - сообщил бывший руководитель комиссии Атанасиос Бинис.

Заместитель министра охраны окружающей среды и энергетики Герасимос Томас в пятницу вечером вызвал генерального директора греческой компании-оператора распределительной сети электричества (DEDDIE) Стефаноса Октаподаса для того, чтобы тот проинформировал его о катастрофе, в которой погибли три человека, и затем потребовал отставки членов совета директоров компании. DEDDIE должна будет также предоставить все данные о случившемся в прокуратуру. Пока не сообщается, подали ли члены совета директоров в отставку.

Катастрофа частного вертолета у острова Порос произошла во вторник днем. По словам очевидцев, после взлета вертолет врезался в провода линии электропередач, загорелся и рухнул в воду в 50 м от берега. Три человека, находившиеся на его борту, погибли. Это - греческий пилот Никос Каристинос, предприниматель, меценат, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, а также Павел Акулинин. Известно, что вертолет типа Agusta A-109 принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Вертолет был нанят двумя россиянами для полета из городка Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес напротив Пороса, в Афинский международный аэропорт.