Пять человек погибли в ДТП в Калуге

ТАСС, 24 августа. Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

"По предварительной информации, в районе Анненки в Калуге произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу движения, где ему навстречу ехал автомобиль Kia Sportage, в котором находились трое взрослых и двое детей. Погибли все в легковом автомобиле: на месте скончались трое взрослых и один ребенок, второй ребенок скончался в медицинском учреждении", - сказала собеседница агентства.

Как добавили в управлении, возможно, у бетономешалки лопнуло колесо, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточнили ТАСС в региональном центре управления в кризисных ситуациях, авария произошла в субботу в 10:40 мск.