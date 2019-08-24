Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 уберут с поля до конца дня 24 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Самолет Аirbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севший возле аэропорта Жуковский, уберут с поля до конца дня 24 августа. Об этом в субботу сообщил журналистам технический представитель авиакомпании Борис Боркин.
"Сегодня закончим демонтаж и вывезем все части самолета, завтра уберем с поля оставшийся мусор. Очистку поля от остатков самолета завершат в воскресенье. При этом хочу подчеркнуть: ни один из компонентов самолета более эксплуатироваться не будет. На время следствия все его части будут храниться в специальном ангаре, затем их утилизируют", - сказал Боркин.
По его словам, единственные сложности при демонтаже возникли во время слива топлива, на борту воздушного судна было 15 т горючего. "Мы его вывозили по 3-4 т, для облегчения разбавляли водой. В процессе немного топлива попало на поле", - добавил он.