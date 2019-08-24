{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 уберут с поля до конца дня 24 августа

Очистку поля от остатков самолета завершат 25 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Самолет Аirbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севший возле аэропорта Жуковский, уберут с поля до конца дня 24 августа. Об этом в субботу сообщил журналистам технический представитель авиакомпании Борис Боркин.

На эту тему
Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"Сегодня закончим демонтаж и вывезем все части самолета, завтра уберем с поля оставшийся мусор. Очистку поля от остатков самолета завершат в воскресенье. При этом хочу подчеркнуть: ни один из компонентов самолета более эксплуатироваться не будет. На время следствия все его части будут храниться в специальном ангаре, затем их утилизируют", - сказал Боркин.

По его словам, единственные сложности при демонтаже возникли во время слива топлива, на борту воздушного судна было 15 т горючего. "Мы его вывозили по 3-4 т, для облегчения разбавляли водой. В процессе немного топлива попало на поле", - добавил он.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Неизвестные обстреляли автобус в Иордании
По предварительной информации, пострадавших нет
Читать полностью