Reuters: на Тайване из-за тайфуна "Байлу" отменены более 350 авиарейсов

ТАСС, 24 августа. /ТАСС/. Тайфун "Байлу", обрушившийся на южную часть Тайваня в субботу, нарушил транспортное сообщение на острове. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, авиакомпании отменили более 350 авиарейсов. Из-за опасности наводнений на острове закрыты предприятия и школы. Сотни человек эвакуированы.

Как ожидается, в выходные дни "Байлу" пройдет через Тайваньский пролив и достигнет провинции Фуцзянь, расположенной на материковой части Китая.

Метеорологи классифицируют тайфун как слабый. Скорость ветра в его пределах не превышает 38 м/с. О погибших или пострадавших не сообщается.

Тайфуны - распространенное явление на Тайване во второй половине года. В 2009 году жертвами тайфуна "Моракот" стали 700 человек.