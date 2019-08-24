Аварийный двухэтажный дом сошел со свай в Архангельске

ТАСС, 24 августа. Двухэтажный деревянный дом в Архангельске, признанный аварийным, сошел со свай. Из-за угрозы дальнейшего разрушения конструкций жильцы были эвакуированы. Об этом сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС по Архангельской области.

"23 августа около 21:00 в областную службу спасения поступило сообщение об угрозе обрушения печи на первом этаже двухэтажного деревянного дома № 35/1 по ул. Кедрова в Архангельске. Здание было признано аварийным, но в нем до сих пор проживали люди - 10 человек, в том числе ребенок. Осмотр показал, что дом сошел со свай, существует угроза дальнейшего разрушения конструкций", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что аварийные бригады ЖКХ отключили здание от газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, а сотрудники полиции организовали охрану дома. Для жильцов организовали пункт временного размещения в школе, им воспользовались три человека, остальные уехали к родственникам.

По информации областного главка МЧС, 24 августа дом осмотрят специалисты управляющей компании. 26 августа департамент городского хозяйства рассмотрит вопрос о предоставлении жильцам дома другого жилья.