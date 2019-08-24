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В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента

ТАСС, 24 августа. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту нарушения прав незрячей женщины, которую не пустили в автобус с собакой-поводырем. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

"Прокуратура организовала проверку по факту нарушений прав незрячей девушки, которую не пустили в автобус. Сейчас все обстоятельства случившего устанавливаются", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в случае, если информация подтвердится, ответственность понесет организация-перевозчик.

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